Amsterdams gezin in woning overvallen, twee verdachten opgepakt

Niemand van de slachtoffers raakte gewond bij de overval, die rond 04.00 uur gebeurde in een woning aan de Willemsparkweg. De overvallers kwamen vermoedelijk via de voorkant van het huis binnen en vluchtten nadat ze buit hadden gemaakt via de achterkant. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien en vraagt omwonenden beeldmateriaal, bijvoorbeeld van beveiligingscamera's of deurbellen, te delen.