Ernst Kuipers maant Den Haag extra gas te geven: ’Geef meer mensen eerste prik’

De beddenplanner kijkt jaloers naar het Verenigd Koninkrijk waar nu in razend tempo de bevolking wordt gevaccineerd en de besmettingscijfers in een duikvlucht zijn beland.

Terwijl Nederland risicogroepen afwerkt en vaccins achter de hand houdt voor de tweede prik, geven de Britten zoveel mogelijk inwoners een eerste ’jab’. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 2 miljoen prikken gezet. Een half miljoen Nederlanders hebben twee prikken gehad. „Dat moet sneller”, aldus Kuipers.

Langer wachten

Het is volgens hem belangrijk dat mensen in elk geval een eerste prik hebben gekregen, zodat ze een vorm van bescherming hebben. Wat hem betreft kan het dan nodig zijn dat mensen langer moeten wachten op de tweede prik, zodat die doses kunnen worden gebruikt om anderen een eerste inenting te geven. Volgens Kuipers zou dit geen probleem zijn. Het eerste vaccin ’beschermt sterk’.

"Je moet doorvaccineren"

„Je moet doorvaccineren. Vaccinatie is de weg om hiervan af te komen en de aantallen naar beneden te zien gaan. We hebben een voorraad van ongeveer twee weken. Het moet mogelijk zijn die te verkleinen. Dat gaat echt helpen”, aldus de beddenplanner.

Versoepelen onverantwoord

Het versoepelen van coronamaatregelen zou onverantwoord zijn. Het is nog steeds alle hens aan dek, zegt de beddendokter. Zowel op de ic (+27) als in de klinieken (+167) loopt het aantal coronapatiënten nog altijd op. In totaal liggen er nu 638 patiënten op de ic; in de klinieken liggen 1555 coronapatiënten.

Dagdromen over versoepelingen heeft daarom geen zin, klinkt het waarschuwend. De ruimte is simpelweg ’zeer beperkt’, zegt Kuipers. „De verwachting is ook dat de aantallen nog verder stijgen. Als je versoepelt, lopen de cijfers nóg verder op.”

Avondklok

De coronamaatregelen helpen, ziet Kuipers. De beddenbaas plaatst inmiddels wel vraagtekens bij de avondklok. „Er is weinig draagvlak maar de naleving is hoog, terwijl de effectiviteit beperkt is. Als je kijkt naar maatregelen die wel evident effectief zijn, zoals thuisblijven bij klachten en testen, dan blijft de helft van de mensen thuis en een op de drie laat zich maar testen. Als je daar iets aan kunt doen, bereik je veel meer.”

"Er komen grote aantallen vaccins beschikbaar. Die hebben echt een beschermend effect"

Kuipers ziet inmiddels wel licht aan het einde van de tunnel. Nederland kan zich opmaken voor een ’relatief’ normale zomer. „Zekerheid geven is moeilijk. Maar ik heb sterke hoop. Ik denk dat we daar echt op kunnen rekenen. We hebben vorig jaar gezien dat we ons in de zomer – zonder vaccinatie - veel konden veroorloven. Er komen grote aantallen vaccins beschikbaar. Die hebben echt een beschermend effect. Tel die twee zaken bij elkaar op. Dan durf ik wel te zeggen: het wordt echt anders.”

Al zijn we na de zomer niet van het virus af, waarschuwt hij. „Het kan in het najaar weer als een stuiterbal terugkomen. Niet iedereen wordt gevaccineerd. Zeker niet op wereldschaal. Nieuwe mutaties zullen opkomen. Hou er rekening mee dat het virus nog lange tijd onder ons zal zijn.”