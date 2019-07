Willem-Alexander opent Oranjehotel

Het herinneringscentrum is gevestigd in het gerestaureerde cellencomplex van de Scheveningse gevangenis waarin ruim 25.000 Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten. In de oorlog kreeg het complex al de naam ’Oranjehotel’, als eerbetoon aan de vele opgesloten verzetsmensen. De cellen werden na de oorlog weer in gebruik genomen door de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Om die reden was het gebouw alleen toegankelijk tijdens de jaarlijkse herdenking.

Tijdens zijn bezoek gaat Willem-Alexander in gesprek met enkele oud-gevangenen van het Oranjehotel. Ook bekijkt hij de vaste tentoonstelling en Cel 601. Deze dodencel werd direct na de oorlog in authentieke staat bewaard en vormt het hart van het herinneringscentrum.