Zeer zware avondspits door Hemelvaartweekend

De woensdagavondspits voor Hemelvaart is altijd erg druk. Vorig jaar was er ruim 1120 kilometer langzaam rijdend verkeer verdeeld over 190 files. Tijdens corona nam de drukte in het verkeer wat af, maar in 2019 stond er in het hemelvaartweekend ook al zo’n 1028 kilometer file. Iets na 19.00 uur stond er volgens de ANWB nog zo'n 110 kilometer file. Op rijkswegen was dat rond dat tijdstip bijna 50 kilometer, meldde Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Zonnig

Rijkswaterstaat verwachtte, zeker nu Hemelvaart ook nog zonnig lijkt te worden, dat veel mensen woensdag erop uit zouden trekken. Verwacht werd dat de spits daarom extra druk zou zijn en ook vroeger op gang zou komen. Die verwachting bleek dus niet ongegrond.

Rijkswaterstaat spreekt van een zeer zware spits als er meer dan 500 kilometer file wordt verwacht op de rijkswegen.

Tekst gaat verder onder de video.

Vroeg druk

De ANWB meldde woensdag ook grotere drukte op de weg dan gebruikelijk. Rond 17.30 uur stond er kort 1000 kilometer file op de weg, meldde de ANWB. Op rijkswegen stond er volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie rond dat tijdstip 665 kilometer. Alleen op 6 april was het een drukkere avondspits, toen stond er 933 kilometer file op rijkswegen, aldus de verkeersinformatiedienst.

Vooral in het midden en het zuiden van het land was het 's middags al druk omdat mensen op vakantie gaan.

Rond 16.30 uur stond op Nederlandse wegen meer dan 800 kilometer file, later noteerde de ANWB 175 files van ruim 950 kilometer. Op de A12 van Den Haag richting de Veluwe en de grens met Duitsland waren veel mensen onderweg naar hun vakantiebestemming, aldus de ANWB.