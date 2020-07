Corona laait op onder 20- tot 40-jarigen in Randstad

Minister De Jonge (Volksgezondheid) noemt het ’opvallend’ dat vooral in de leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar mensen corona blijken te hebben. Hoewel deze groep doorgaans milde klachten heeft is het volgens de CDA-bewindsman geen reden tot minder alertheid. „Het risico is dat wanneer zij zich niet laten testen of zich niet houden aan de gedragsregels, zij anderen en meer kwetsbare mensen besmetten.”

De Jonge erkent dat niet alle GGD’en op slagkracht zijn. Eigenlijk moeten mensen zich binnen 24 uur na aanmelding kunnen laten testen. In 15 procent van de gevallen lukt dat momenteel niet. In tien procent van de gevallen lukt dat ook niet binnen 48 uur. „Het streven is om dit terug te brengen naar 24 uur.”

Uitslag GGD niet binnen 24 uur

Het kabinet ziet dat bij drie GGD’en de vraag dusdanig groot is dat het maken van een een afspraak binnen 24 uur tijdelijk niet te realiseren is. „Er wordt nu hard gewerkt om dit te verhelpen.”

De Jonge moet ook een technische storing melden die ervoor gezorgd heeft dat in niet alle gevallen een negatieve uitslag binnen 24 uur is doorgebeld naar geteste personen.

Clusters

Het zijn vooral de G4-steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag waar het momenteel volgens het kabinet niet goed lijkt te gaan.

„Er zijn clusters rond grote families, er zijn borrels en feestjes aan te wijzen waar corona zich heeft verspreid, er is een aantal clusters in de haven- en scheepvaartindustrie ontdekt, waar regelmatig wordt gewerkt met arbeidsmigranten die van en naar hun land van herkomst reizen.”