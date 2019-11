Eindelijk duidelijkheid over lot zeevarende vader

Arij Pennings bladert door foto’s van zijn vader. Hij weet nu eindelijk waar die zijn laatste rustplaats kreeg. Ⓒ Foto Roel Dijkstra

VLAARDINGEN - Het duurde 66 jaar, maar de familie Penning heeft alsnog duidelijkheid over het lot van Andries, die in 1953 tijdens de zwaarste nacht van de Watersnoodramp omkwam op de Noordzee. Dna-vergelijking toont aan dat een lichaam dat vier maanden na de ramp aanspoelde op Terschelling van de zeeman is.