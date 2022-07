Hoogleraar Wim Voermans verwijdert tweets over Raisa Blommestijn

Blommestijn zei eerder dat ze aangifte zou doen tegen Voermans wegens laster. Ook zou ze een klacht indienen bij de Universiteit Leiden wegens „ongewenst gedrag.” Het is niet bekend of ze die stappen nu doorzet. Wel tweet ze over de intrekking die Voermans doet: „Het is in ieder geval iets. Ik mis wel de excuses.”

’Schandvlek’

Blommestijn is onder meer betrokken bij juridische acties tegen coronamaatregelen van de overheid. Ook is ze kritisch over onderwerpen als het immigratiebeleid en het stikstofbeleid. Als commentator is ze geregeld te zien bij de omroep Ongehoord Nederland. In april promoveerde ze in Leiden. Daardoor mag zij zich doctor noemen. Op de universiteit daar is veel weerstand tegen haar. Voermans noemde haar een „schandvlek” voor zijn universiteit en een „mislukking.” De Leidse universitair docent Miko Flohr twitterde eerder: „Ik schaam me echt kapot dat zij een doctorstitel voert van de universiteit waar ik werk.”