’Een pilletje hoort erbij’

Het gebruik van verdovende middelen lijkt in het uitgaanscircuit steeds normaler te worden, zo blijkt ook uit de reacties van stappers. Ⓒ Foto 123RF

Terwijl beleidsmakers en handhavers zich deze week weer het hoofd breken over hoe de drugscriminaliteit te bestrijden, blijft een antwoord op de vraag waarom toch zo veel Nederlanders met enige regelmaat drugs gebruiken uit. Met name in de uitgaanswereld hoort het erbij, zeggen recreatieve gebruikers. ,,Met xtc krijg je toch een ander gevoel.’’