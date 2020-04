’Kabinet trekt 70 miljoen extra uit voor onderwijs en strijd tegen misdaad’

Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. Ruim 30 miljoen euro gaat naar de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Dat komt bovenop de 55 miljoen die het kabinet eerder al beschikbaar maakte. Dat was een eenmalig bedrag, maar wordt nu structureel gemaakt en met ruim 30 miljoen euro verhoogd.

Daarnaast gaat ongeveer de helft van de 70 miljoen euro naar het lerarentekort en de werkdrukvermindering in het onderwijs.

Door de coronacrisis en de tientallen miljarden euro’s kostende economische steunpakketten heeft het kabinet geen financiële ruimte meer voor andere wensen uit de coalitie of ministeries. Daar is uit die hoek ook begrip voor: „We gaan nu niet moeilijk doen over postjes van 2 of 10 miljoen euro.”