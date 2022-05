Drie mannen vast voor drugs: ton cash, dure horloges en Mercedes AMG in beslag

De mannen van 49, 38 en 30 jaar oud zitten vast voor verhoor en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt de politie. De invallen vonden plaats in Amsterdam, Purmerend, Koudum en Meppel.

In ontsleutelde berichten van verschillende communicatiediensten las de politie dat de mannen „zich bezighielden met de invoer van en handel in grote partijen verdovende middelen.” Ook werden er voorbereidingen getroffen „om personen te liquideren of ernstig geweld tegen deze personen te gebruiken.”

Naast de woningen van verdachten zijn nog vier andere panden onderzocht. In een woning in Meppel vond de politie een kleine hoeveelheid drugs, versnijdingsmiddelen en chemicaliën. De politie vermoedt dat het hier een gebruikte cokewasserij betrof. In Amsterdam vond de politie 100.000 euro aan contanten en dure horloges. Op een Mercedes AMG en een Audi S8 is beslag gelegd.