Scholen dicht vanwege storm, kinderen moeten thuisblijven

De Hoornse scholen hebben in totaal 3500 leerlingen, maar de eindexamenkandidaten hoeven niet meer naar school. Het Tabor College, de onderwijsgroep waar de drie middelbare scholen onder vallen, bracht de ouders om 07.44 uur op de hoogte. De scholen bekijken rond het middaguur of kinderen weer naar school mogen komen.

Op het Werenfridus zijn ongeveer vijftig kinderen aanwezig, zegt Den Hartog. Zij mogen alleen naar buiten als hun ouders daar staan om ze op te halen, verder moeten ze binnenblijven. De toetsen gaan in elk geval ’s ochtends niet door. Omdat het toetsweek is, hebben de meeste kinderen geen of weinig eten bij zich. De school is bezig daar iets voor te regelen.

VIDEO: Storm Poly slaat toe: bomen omgewaaid en grote verkeershinder:

’Fietsen niet verstandig’

Het Regius College in Schagen zou woensdag met leerlingen uit de tweede klas van de havo en het vwo een fietsexcursie doen, maar die is afgelast. „Fietsen in deze omstandigheden is niet verstandig”, aldus de school.

De scholengemeenschap Piter Jelles (Leeuwarden, Dokkum en Kollum) raadt leerlingen en medewerkers aan om niet naar en van school te reizen. ROC Friese Poort en het Friesland College adviseren: „Als je nog niet onderweg bent, blijf dan thuis. Hierdoor kan een deel van de lessen uitvallen. En als je al op school bent, wacht dan tot de waarschuwing is opgeheven.” Ook het AMS in Franeker roept leerlingen en medewerkers op om niet naar buiten te gaan. „Leerlingen die nog thuis zijn, blijven thuis en kunnen via een Teams-link in Magister online lessen volgen. Degenen op school blijven op school zolang code rood van kracht is.”