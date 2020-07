WhatsApp helpt justitie Hongkong niet meer

MENLO PARK - WhatsApp, een van de meest gebruikte chatapps ter wereld, weigert justitie in Hongkong nog te helpen. Verzoeken van justitie in de autonome stad om gegevens van gebruikers, worden voorlopig niet in behandeling genomen. WhatsApp, eigendom van Facebook, zegt dat het eerst wil weten wat de gevolgen van de nieuwe veiligheidswet voor mensenrechten zijn.