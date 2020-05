Opnieuw verdachte mannen aangehouden van ’Brabants drugsnetwerk’

Er zijn opnieuw verdachten aangehouden in een onderzoek naar een drugsnetwerk in Hengelo. Ⓒ ANP XTRA

HELMOND - De politie in Helmond heeft nog drie mannen aangehouden die vermoedelijk deel uitmaken van een netwerk dat handelt in harddrugs. Het betreft Helmonders van 18, 25 en 28 jaar oud. Bij de 28-jarige man werd in zijn woning drugs aangetroffen.