Onstuimig weekend voor de boeg

Komende dagen neemt de kans op regen en bewolking alleen maar toe. Nederland staat een waarschijnlijk wisselvallig weekend voor de boeg, met zaterdag vooral later op de dag en ook zondag fikse (onweers)buien. Aan zee wordt het zaterdag nog wel 20-21 graden tot lokaal 25 graden in Limburg. „Zondag is het met 19-22 graden iets koeler”, meldt Van Wezel.

Volgende week is er juist weer volop kans van de zon te kunnen genieten. „Begin van de week is de kans op enkele regen- en onweersbuien nog wel groot, maar tussendoor schijnt de zon. Vanaf woensdag neemt de neerslagkans af en krijgen we de zon veelvuldig te zien. Er volgen prima dagen voor een fietstocht of een pretparkbezoek”, aldus de meteoroloog. De temperatuur blijft tot en met woensdag nog wel aan de lage kant voor de tijd van het jaar met maxima van 19-22 graden.

Vanaf volgende week donderdag moet het nog warmer worden, met mogelijk uitschieters van 25 graden en meer. „Er is 10% kans op tropische temperaturen van 30 graden of meer.”