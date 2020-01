Nieuwe coldcasekalender: nabestaanden blijven na jaren hopen op een doorbraak

Nabestaanden (VLNR) Alie Speksnijder, Jimi Brands en Johanna Winkel worden al jaren gekweld door de vraag wie hun broer, vader en dochter hebben vermoord. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ze verloren een broer, zus, kind of ouder. Sommige nabestaanden worden al decennialang gekweld door de vraag wie hun naaste heeft vermoord of waar een verdwenen familielid is. In de jaarlijkse coldcasekalender vraagt de politie aandacht voor 52 onopgeloste misdrijven. Vandaag verschijnt een nieuwe.