Arts vergelijkt coronabeleid met Holocaust, LUMC door het stof

„Mensen die positief GETEST zijn worden in Nieuw-Zeeland linea recta naar een Covid-19 quarantaine kamp afgevoerd. Ze worden daar geconcentreerd. Zie je wat er gebeurt”, aldus Van Oudenaarde. „Sobibor begon in het Vondelpark.”

Het LUMC laat in een reactie weten dat ze de vergelijking „volkomen misplaatst” vinden. „Het LUMC erkent uiteraard het recht op vrijheid van meningsuiting van medewerkers, maar er zijn grenzen. Het LUMC is hier wederom met mevrouw Van Oudenaarde over in gesprek.” Of de arts ontslagen wordt, is onduidelijk.

Het Twitteraccount van de vrouw is inmiddels offline. Volgens Omroep West is het niet de eerste keer dat Van Oudenaarde in opspraak raakt. In augustus liet ze ook al weten dat ze de coronamaatregelen „disproportioneel” vindt. „Ik denk dat er veel meer schade wordt aangericht op psychosociaal domein en de economie dan dat we aan gewonnen levensjaren hebben. En ik ben het daar absoluut niet mee eens”, zo liet ze destijds weten.