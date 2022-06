Pinkpop treft maatregelen wegens verwachte hitte

„We monitoren het weer nu al constant”, vertelt Murray. „Bij de opbouw zijn namelijk al een paar honderd man betrokken.” Ook komend weekend worden extra maatregelen getroffen. Zo worden drie extra waterpunten op het terrein gezet. „En bij bepaalde punten waar het druk wordt voorzien we in extra water, zodat we ook water kunnen uitdelen.”

Net als in voorgaande jaren wordt er door de organisatie benadrukt dat insmeren geen overbodige luxe is. Met name tussen 11 en 5 uur verbrand je snel. Helaas zal Mr. Pinkpop Jan Smeets niet meer vanaf het podium de mensen wijze raad geven, maar ‘Goed smeren, goed drinken’ zal wel op vele schermen te zien zijn.

Mensen worden daarnaast gevraagd extra rekening te houden met de verwachte hitte. „We vertellen mensen: wees voorbereid, neem een hoofddeksel mee, drink genoeg water.” In de laatste vijftig jaar is het wel vaker erg warm geweest tijdens het festival, vertelt Murray, „dus we zijn erop voorbereid.” Maar, benadrukt de festivalmanager, „we hopen dat mensen goed op zichzelf letten.”

„Zaterdagavond of zondag in de loop van de dag kunnen er buien over het zuiden trekken”, aldus Matthijs van der Linden van Weeronline. „Maar wanneer de regen precies gaat vallen, is nog niet te zeggen. Als er buien vallen kan het op zo’n festival een modderbende worden want de lucht is warm en de regen kan daardoor pittig uitpakken.” Zondag is het na de buien vermoedelijk iets koeler dan vrijdag en zaterdag. Ook in de rest van het land kunnen zaterdagavond of zondag buien ontstaan.

Ga jij naar Pinkpop en ben je je aan het voorbereiden op de weersomstandigheden, mail dan onze verslaggever: n.fassotte@telegraaf.nl