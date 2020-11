Amsterdamse ambtenaren krijgen handboek Lastige Vragen: ’Stuur dit niet naar bewoners!’

Download het ’Handboek lastige vragen’ onderaan dit bericht.

Josja van der Veer, de directeur Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam, laat haar afdeling weten dat de uitzending van Lubach, die opriep in te zetten op isoleren, ’overhaaste conclusies’ trekt. „Dit is niet de eerste en zal ook niet de laatste keer zijn dat we dit zien in de media. De energietransitie is nu eenmaal complexe materie”, waarna ze oproept om naar het ’Handboek Lastige Vragen’ te gaan. „Bekijk hier de feiten en fabels in het item van Zondag met Lubach”, zo staat in een bericht dat intern gedeeld is. „Stuur dit handboek niet naar bewoners”, wordt er gelijktijdig bij opgeroepen. Het stuk is gelekt naar de redactie van De Telegraaf.

In het handboek, opgesteld door het Regionaal Energieloket, wordt inderdaad ’een samenvatting van de feiten en fabels in de uitzending van Zondag met Lubach van 8 november 2020 rondom de energietransitie’ gedeeld. Op zich wordt de oproep om te isoleren ondersteund, maar „de uitzending bevatte helaas ook een aantal belangrijke misvattingen over de warmtetransitie waarbij we graag nuance aanbrengen.” Zo staat in het handboek dat alternatieven voor het aardgas wel klimaatwinst opleveren. „Lubach suggereert dat het ontkoppelen van gas in de woning leidt tot óf het aansluiten op warmtenetten óf tot de keuze voor een warmtepomp. De warmtenetten draaien op aardgas of biomassa en de warmtepompen indirect op aardgas. Ze zouden daarom geen verbetering voor het klimaat opleveren. Dit is een versimpeling van de werkelijkheid en het laatste deel van die bewering is zelfs onjuist.”

’Lastige vragen’

Daarnaast zijn een vijftal video’s gemaakt waarin wordt ingegaan op ’lastige vragen’ als ’waarom gaan wij wel van het aardgas af en leggen ze in België en Duitsland aardgasnetten aan?’, ’Nederland draagt straks slechts bij aan 0,00007% van de uitstoot. Waarom moeten wij het beste jongetje van de klas zijn?’ en ’Wie gaat dat betalen’? Het is volgens de makers uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze video’s waarin uitleg wordt gegeven hoe kritische burgers kunnen worden geantwoord, extern worden gedeeld.

Een ambtenaar die De Telegraaf benaderde is niet te spreken over de handelwijze. De ambtenaar vat het op als een ’geheime campagne’. „Er is zelfs in een paar dagen tijd een hele anti-gids gemaakt en ook anti-video’s. Een Handboek Lastige Vragen - maar, staat daar een paar keer in: niet aan de bewoners geven. Want het is geheim…”

’Handvat voor gesprek’

Een woordvoerder van GL-wethouder Van Doorninck bevestigt de inhoud van de rondgestuurde e-mail. „In de mail staat onder andere dat er goede kritische vragen worden gesteld in het item, maar soms ook wat overhaaste conclusies werden getrokken. De link naar de gids (het handboek kritische vragen, red.) is gedeeld als input voor als collega’s vragen krijgen van bewoners of andere collega’s en is juist bedoeld als handvat om er het gesprek over te voeren.”

Paul Geurts van Kessel van het Regionaal Energieloket, die het handboek opstelde, zegt dat zijn organisatie ’een soort verlengstuk is van de ambtelijke organisatie’ op het gebied van kennis over de energietransitie. „Het stuk is bedoeld voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers van gemeenten die vragen krijgen van bewoners en niet altijd een parate kennis hebben.” De inhoud is volgens hem ’niet geheim’. „De doelgroep was echter in dit geval: de medewerker van de gemeente.”

