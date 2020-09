Culinaire toppers terug in de schoolbanken voor extra stapje

Topchefs gaan verder met een hbo-studie. Zij willen zich in de keuken doorontwikkelen. Ⓒ Amaury Miller

AMSTERDAM - De kunst van het koken al onder de knie hebben en toch weer in de schoolbanken verschijnen. Een twintigtal topchefs is recent gestart met een nieuwe kookopleiding die hun echt alle kneepjes van het vak leert. Sommige van hen werken zelfs al in de befaamde sterrenrestaurants, maar willen toch bijleren.