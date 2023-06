Premium Het beste van De Telegraaf

ANALYSE Aanpakken overgewicht Probleem van overgewicht niet makkelijk te tackelen

Door Leon Brandsema Kopieer naar clipboard

Leon Brandsema

Nu het aantal kinderen met overgewicht blijft groeien, komt automatisch de vraag op of er een taak voor de overheid ligt om daar wat aan te doen. De gedachte daarachter is niet onlogisch, de volksgezondheid van de inwoners is nu eenmaal ook een taak van het kabinet. En met een economische pet op: ongezonde mensen kosten de maatschappij veel geld.