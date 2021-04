Alarm om gehoor bij jongeren: ’Cellen in je oor voor altijd kapot’

Praat Mee

Bemoei jij je met het gewicht van je volwassen kind?

Overgewicht bij jongeren is in 2019-2020 toegenomen volgens cijfers van het CBS. Maar liefst een kwart van jongeren tussen 18 en 25 jaar heeft overgewicht. Dat is schokkend, vindt kinderarts Vreugdenhil. Zou jij je met het gewicht van je volwassen kind bemoeien?