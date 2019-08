’Burgers afhankelijk van overheid door toeslagencircus’

Universitair docent Arjen Siegmann verwerpt de situatie, zoals die nu in Nederland bestaat, waarin burgers afhankelijk zijn gemaakt van de overheid. Ⓒ Foto René Bouwman

De middenklasse in Nederland staat onder druk. Dat is zorgwekkend want die middengroep is niet alleen een sociaal-economisch fenomeen, ze heeft ook een morele betekenis. Dat zegt financieel econoom en universitair docent Arjen Siegmann. „Het welzijn van de middenklasse en de burgerlijke waarden die zij representeert, zijn nodig voor een stabiele samenleving.”