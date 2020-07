Racismedebat splijt New York Times

Columniste Bari Weiss voor het gebouw van de New York Times. Weiss werd naar eigen zeggen weggepest door de rest van de redactie vanwege haar conservatieve ideeën.

NEW YORK - Met een messcherpe ontslagbrief heeft columnist Bari Weiss ontslag genomen bij de New York Times. Volgens de opiniemaker is ze weggepest door collega’s in wat zij een vijandige werkomgeving noemt. Volgens Weiss zijn bij de grootste krant van de VS de lessen na de verkiezingen van 2016 nog altijd niet geleerd, en wordt uiteindelijk door boze twitteraars bepaald wat er gepubliceerd mag worden.