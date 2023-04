Zoektocht naar vermiste Duitse vrouw op Texel

Aan het zoeken doen onder meer een zoek- en reddingsteam van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en een helikopter van de Kustwacht mee. Ⓒ ANP / Sandra Uittenbogaart

DE COCKSDORP - Hulpdiensten zijn op het eiland Texel een zoektocht gestart naar een vermiste Duitse vrouw. Ze is zaterdagavond „in zorgwekkende toestand” vertrokken van een camping in de buurt van De Cocksdorp en nog niet gevonden, meldt de politie. Via Burgernet is een oproep gedaan om naar de vrouw uit te kijken.