Machinist Thalys had onderweg jarenlang seks met jongen in cabine

De jonge autistische treinliefhebber was pas 14 jaar oud toen hij de machinist in 2000 leerde kennen. „Die jongen was echt oprecht geïnteresseerd in de trein. Hij wist er meer van af dan ik, heel bijzonder vond ik dat. Ik was apetrots op de trein”, vertelde de machinist, die de jongen eerst een keer of drie meenam naar Brussel voordat hij seksuele gevoelens voor hem ontwikkelde.

De jongen ging jarenlang twee tot drie keer per maand mee op de trein. In zijn aangifte bij de politie heeft het nu 34-jarige slachtoffer verklaard dat ze seks hadden in de treincabine en dat hij de Thalys mocht besturen, terwijl de machinist hem tijdens de ritten oraal bevredigde.

Tegelijkertijd was de machinist een belangrijke vaderfiguur in het leven van de jonge treinliefhebber, die in de rechtbank een slachtofferverklaring liet voorlezen door zijn advocaat. „Had ik problemen met mijn ouders, dan kon ik bij je terecht. Had ik problemen op school, dan wilde jij luisteren. Als ik geen vrienden had, was jij er voor mij. Als ik geen veilige plek had, kon ik met jou mee.”

„Ik was zwak. Niet dakloos maar thuisloos. Voor jou werd duidelijk dat ik gelukkig werd van die trein. Daar had het bij moeten blijven. Ik kan de geur van verfrissingsdoekjes niet meer verdragen, dat neem ik je kwalijk.”

Het seksueel misbruik heeft grote invloed gehad op het leven van het slachtoffer. Daar is de verdachte verantwoordelijk voor, hield de officier van justitie de rechtbank voor. „Hij heeft geen rekening gehouden met iemand die aanzienlijk jonger was.”

De verdachte toonde berouw in de rechtbank. „Ik wou dat ik er iets aan kon veranderen. Ik kan het niet terugdraaien. Ik kan alleen spijt betuigen.”

De rechtbank doet op donderdag 24 december uitspraak.