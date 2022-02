Kabinet: elk klaslokaal een CO2-melder in strijd tegen corona

De bedoeling is dat er in elk klaslokaal in Nederland een CO2-meter wordt geplaatst, waarmee docenten bijvoorbeeld kunnen zien of het tussen de lessen door nodig is om de ramen open te zetten. Ook tuigt het kabinet een ventilatiehulplijn en spoeddienst van experts op die scholen in kunnen schakelen, meldt het ministerie van Onderwijs donderdag.

„Schoolbesturen en gemeenten werken hard aan betere ventilatie”, zegt minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). „Maar we zien nog te veel scholen waar het nog niet goed is en dat moet gewoon snel beter.”

De plannen maken onderdeel uit van afspraken tussen Wiersma, de PO-Raad, VO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De belangenorganisaties zijn blij met de plannen, maar wijzen tegelijkertijd op de veelal verouderde schoolgebouwen waar ventilatie vooral tijdens coronatijd een groot probleem bleek. Het ministerie erkent dat deze afspraken „niet ineens álle problemen met ventilatie oplossen.”

Uit onderzoek blijkt dat er meer nodig is om verouderde schoolgebouwen te verbeteren en te verduurzamen. Hierover voeren het kabinet, gemeenten en de belangenorganisaties verdere gesprekken.