Brandgevaar-les: ’Altijd kaarsjes uit en oplader uit het stopcontact’

De bewoners leren hoe ze een brand snel kunnen blussen. Ⓒ Thijs Rooimans

Woerden - Met blusser in de aanslag stormt Martin, bewoner van zorgorganisatie Ipse de Bruggen, op de autobrand af. Hij drukt de knijpkraan in, waarop de blusstof alle kanten uit spuit. Geconcentreerd richt hij op de motorkap. Binnen luttele seconden is het vuurtje gedoofd. Zijn medebewoners klappen enthousiast vanaf de zijlijn. Het is onderdeel van een training waardoor mensen met een verstandelijke beperking leren om brandgevaar te herkennen en in te grijpen als er toch brand uitbreekt.