Vijf vragen over de dickpic: ’Waarom sturen mannen die en is het strafbaar?’

Opgebiecht

’Ik ben bijna 30 en heb nog nooit een orgasme gehad...’

In onze populaire rubriek Opgebiecht delen VROUW-lezeressen anoniem een geheim. Vandaag, op Wereld Orgasme Dag, biecht een lezeres op dat ze nog nooit een orgasme heeft gehad. „Ik heb het geprobeerd te krijgen, echt. Maar het lukt niet. Ligt het aan mij? Of ben ik fysiek wellicht niet in staat tot h...