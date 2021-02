Last van houtrot? Dit kun je eraan doen

Een paar jaar geleden gingen mijn meissie en ik op huizenjacht. Voordat de kleine man naar school moest, wilden we de grote stad uit. Mijn meissie leidde de zoektocht, zij is een ware Funda-junk.

Ze kwam met de ene bouwval na de andere op de proppen. Zij was lyrisch over en suite-deuren met glas-in-lood, granito op de vloer, oude paneeldeuren en originele houten vloeren. Ik zag voornamelijk vochtplekken, muren die op instorten stonden, heel veel gaskachels, lekkende daken. Zij riep dingen als ’Ach, likje verf’ en ’nieuw behangetje’. Ik zag opengebroken muren om nieuwe leidingen te trekken, daken die volledig moesten worden vervangen en maanden werk.

Kleinigheidje

Uiteindelijk won ik. We vonden een huisje uit 1850 dat begin 2000 helemaal opnieuw was opgetrokken. Ik kon rustig achterover leunen. Oké, op een door haar ontdekt kleinigheidje na. Ze moest hard zoeken, maar uiteindelijk vond ze een stukje rot hout in een kozijn. Zij triomfantelijk dat ik toch het kozijn moest vervangen... Wist zij veel!

Als sprake van houtrot is, gaat het vaak om een lokaal probleem. In plaats van het hele kozijn vervangen, blijkt het een redelijk eenvoudig klusje. Als je er op tijd bij bent, kun je het oplossen met een houtrotvuller op epoxybasis.

Houtrot is het verweren, vermolmen van hout onder invloed van water en lucht. In een vochtige omgeving gedijen schimmels goed door slecht of achterstallig onderhoud en krijgt het schilderwerk kans om te gaan barsten. Zo kan het vocht het hout intrekken en kunnen de schimmels het harde hout verteren.

Zodra je kleine scheurtjes of barstjes in je schilderwerk ziet ontstaan, moeten meteen alle alarmbellen afgaan. Door op deze plekken met een schroevendraaier of priem te prikken, kun je checken of het hout nog hard is. Is dit niet het geval, geen nood; je kunt dit eenvoudig repareren, maar dan moet je een aantal stappen in acht nemen.

Hamer en beitel

Als het hout zacht is, heb je te maken met aantasting die je grotendeels met hamer en beitel verwijdert. Alleen het zachte hout weghalen is niet voldoende, verwijder om het aangetaste hout heen nog minimaal een centimeter totdat alles vers is. Dit hout is waarschijnlijk nog steeds iets zachter, maar met een speciale houtverharder kun je het herstellen. Ook deze verharder is op epoxybasis en zorgt voor een perfecte basis voor de vuller.

Sla je dit over, dan zit er tussen het bestaande hout en de harde epoxy die na uitharding dezelfde eigenschap als hout heeft, een zachte laag die voor scheuren kan zorgen. Nu is het een kwestie van het gat met houtrotvuller vullen. Goed laten drogen, licht schuren, gronden en aflakken.

Uiteraard een paar aandachtspunten. De meeste houtrotvullers bestaan uit twee componenten die moeten worden gemengd. Houd je niet de juiste verhoudingen aan, dan behaal je niet het juiste resultaat.

Hoe je het stap voor stap aanpakt, kun je zien op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt.