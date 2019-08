Wespensteken kunnen gemeen pijn doen. Ⓒ 123RF

Het wespenseizoen is weer in volle ellende losgebarsten. Meestal volgt na een steek slechts een pijnlijke rode plek. Slechts 4 procent van de Nederlandse bevolking, 650.000 mensen, is allergisch voor een wespen- of bijensteek. Zij kunnen in de zomer de deur niet uit zonder noodpen.