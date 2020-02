Hoogwater in de Waal: varend naar het werk

De werknemers van de steenfabriek in Echteld worden met een amfibievoertuig uit de Tweede Wereldoorlog naar hun werk gebracht. Ⓒ Toon de Vet

Echteld - Werknemers van steenfabriek Wienerberger in Echteld gaan tegenwoordig met een amfibievoertuig naar hun werk. Door het hoge water in de Waal is de toegangsweg afgesneden.