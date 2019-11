Eerste sneeuw is in aantocht

„Natte sneeuw is mogelijk”, bevestigt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. „Er zijn nog een hoop mitsen en maren, maar in de Ardennen, en mogelijk het uiterste zuiden van Limburg, echt helemaal in Vaals, zou het een klein beetje wit kunnen worden.”

Op dit moment zit Nederland in een koude lucht, legt de weerman uit. „Er zijn een aantal storingen. Die trekken over ons land. Nu regent het, maar vrijdag wordt het erg koud.”

’Erg koud’ betekent in dit geval twee of drie graden boven nul. Die kille dag is goed nieuws voor de sneeuw, die mogelijk ’op meerdere plaatsen in het land’ kan vallen, vertelt de weerman.

„Nu valt al een beetje sneeuw in de Ardennen, boven de 500 meter. Vrijdag kan de eerste dag worden waarop het in ons land een beetje wit wordt, al verwachten we geen sneeuwdeken. Daar is de bodem te warm voor.”

Hoe laat de natte sneeuw mogelijk valt, is nog hoogst onzeker. „Er zijn berekeningen die ’s nachts al neerslag tonen, terwijl anderen die pas in de loop van de middag laten zien.”