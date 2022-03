Binnenvaartschip vaart tegen Rotterdamse Willemsbrug

ROTTERDAM - Een containerbinnenvaartschip is donderdagmiddag containers met bouwmateriaal verloren toen het tegen de Willemsbrug in Rotterdam aan vaarde. De brug is volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond niet zodanig beschadigd dat het verkeer er niet meer over kan en er raakte niemand gewond.