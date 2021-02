85-jarige man vriest bijna dood in eigen tuin

Een 91-jarige vrouw alarmeerde de hulpdiensten omdat haar 85-jarige man een uur eerder in de tuin kippen was gaan voeren, maar nog steeds niet binnen was. De vrouw was zelf niet in staat om te gaan kijken.

„Ter plaatse troffen wij de man aan in de tuin. De man bleek gevallen. Wij hebben de man naar binnen getild in afwachting van de ambulance”, aldus de agenten in een bericht op Facebook.

De lichaamstemperatuur van de man was gedaald naar 29 graden. Het is niet bekend hoe de man eraan toe is. Ook is niet duidelijk waar dit precies speelde.