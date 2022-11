Op avond raketinslag: Poolse president belt met grappenmakers die zich voordoen als Macron

Het blijkt te gaan om een grap van de Russische comedianten Vovan en Lexus, die er op één of andere manier in wisten te slagen de Poolse president op zo’n cruciaal moment aan de lijn te krijgen. Poolse media spreken schande van het incident.

In een audiofragment van maarliefst 7,5 minuten is te horen hoe Duda na verloop van tijd argwaan krijgt en het gesprek beëindigt. Eén van de komieken spreekt Duda toe in Engels met een Frans accent.

Bekijk ook: Gelukkig schoot niemand in paniekstand bij NAVO

„Emmanuel, geloof me. Ik ben extra voorzichtig”, zegt Duda tegen de grappenmakers. „Ik wil geen oorlog met Rusland. Ik ben zeer, zeer voorzichtig.” Dezelfde grappenmakers wisten Duda volgens persbureau Reuters al eerder aan de lijn te krijgen in 2020, toen ze zich voordeden als de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres.

Przewodow

Het kantoor van Duda kwam dinsdag met een verklaring: „Na de raketinslag in Przewodow sprak Duda met meerdere regeringsleiders. Tijdens die gesprekken werd ook iemand met Duda verbonden die zich voordeed als de Franse president Macron. Duda merkte op dat het gesprek bijzonder ongewoon verliep en beëindigde de conversatie.” Er is een intern onderzoek aangekondigd hoe één en ander kon gebeuren.

Vovan en Lexus wisten in het verleden ook Macron, de Britse zanger Elton John en de Britse premier Boris Johnson te foppen met neptelefoontjes.