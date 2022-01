Kiezen voor evacuatie Oekraïne enorm dilemma voor Hoekstra: ’Echt anders dan Afghanistan’

Uit angst voor een inval door Rusland hebben de Amerikanen en Britten besloten om uit voorzorg mensen weg te halen uit Oekraïne. Het gaat vooral om familieleden van ambassadepersoneel. Gewone Amerikanen krijgen het advies om vertrek te overwegen.

Afghanistan in het achterhoofd

EU-landen zijn een stuk terughoudender met het terughalen van medewerkers en familieleden. Minister Hoekstra noemt de keuze voor evacuatie ‘een enorm dilemma’. Het te vroeg weghalen van mensen zou een verkeerd signaal kunnen afgeven, maar tegelijkertijd is Nederland met de chaotische taferelen van Afghanistan in het achterhoofd extra voorzichtig.

Aan Nederlanders in Oekraïne vraagt de CDA-bewindsman om te kijken of hun verblijf nodig is. Hij roept landgenoten op ‘heel nadrukkelijk’ de actualiteit in de gaten te houden. Reizen naar het land wordt afgeraden. „De situatie is zeer zorgelijk en kan met het uur veranderen”, zegt Hoekstra. Maar is er ook een evacuatieplan voor het geval dat? „Wij kijken naar allerlei scenario’s, maar de situatie is echt anders dan in Afghanistan. Er zijn op dit moment geen beperkingen om het land uit te komen.”

’Sanctiepakket Rusland’

Hoekstra heeft maandag in Brussel urenlang met zijn EU-collega’s gesproken over de situatie in Oekraïne. De lidstaten hebben volgens hem in ‘grote eensgezindheid’ afgesproken dat Russische agressie zal worden afgestraft met een ‘zeer fors sanctiepakket’. Die dreigementen klinken nu al weken, maar wat voor sancties Moskou precies kan verwachten is nog altijd onduidelijk.

Achter de façade van eensgezindheid was er de afgelopen tijd verdeeldheid onder Europese landen over het type maatregelen. Zo zit de nieuwe regering in Berlijn niet op een lijn over de inzet van de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2. Toch verwacht Hoekstra dat Brussel nu snel met een pakket kan komen om in te zetten als het nodig is.