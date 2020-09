Ontploffing bij huis in Amstelveen door zwaar vuurwerk

De explosie leidde volgens de politie in de woning en in de straat tot meerdere kapotte ramen, maar niemand raakte gewond. De woning is inmiddels vrijgegeven. Buren zeiden tegen Het Parool dat het vuurwerk via een zijraam de woning werd ingegooid, en dat de hele keuken van het huis verwoest is.

Ⓒ DAVEY PHOTOGRAPHY/ DAVEY BAAS

Het Team Explosieven en Veiligheid (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzochten het explosief.