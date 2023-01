Steekpartij school Amsterdam: slachtoffer en verdachte minderjarig

Een traumahelikopter landde maandagmiddag rond half één op de sportvelden vlak voor de middelbare school. Ook kwamen er vier politieauto’s en twee ambulances op het voorval af.

De politie meldde even later in een Twitterbericht dat het om een steekincident op de Foekje Dillemastraat zou gaan. Een woordvoerder vertelt mede vanwege de leeftijd van slachtoffer en verdachte - beide minderjarig - terughoudend te reageren en enkel te verwijzen naar hetgeen reeds publiekelijk was gemaakt: dat het slachtoffer goed aanspreekbaar zou zijn overgebracht naar het ziekenhuis en dat agenten de toedracht van het steekincident onderzoeken.

Ander verhaal

Meerdere medeleerlingen op het CBurg College hebben bij het verlaten van de onderwijsinstelling een ander verhaal: het jonge slachtoffer zou bij een ruzie door de verdachte met zijn eigen helm in zijn gezicht zijn geslagen. Er zou een scherpe rand aan de helm hebben gezeten, waardoor hij gewond raakte. Sommigen hebben het zelf gezien, anderen hebben het van hun mentor gehoord. Twee meisjes: „De dader zit hier niet op school. Het zou gaan om iemand uit deze buurt. Waar de ruzie precies over ging, is ons niet verteld.”

De kleinschalige middelbare school geeft aan ongeveer 320 leerlingen onderwijs op VMBO-basis en -kaderniveau. De instelling is, net als Zeeburgereiland, nog vrij jong. Dit is het vijfde schooljaar dat de school bestaat. Er hebben zich de afgelopen jaren geen noemenswaardige incidenten voorgedaan bij de school.

Zorgwekkende ontwikkeling

Recente cijfers van het Openbaar Ministerie laten voor Amsterdam echter een zorgwekkende ontwikkeling zien. Jongeren grijpen steeds vaker naar een mes of zelfs vuurwapen. Ook burgemeester Halsema deed zondag in het tv-programma Buitenhof een oproep eerder aandacht te geven aan de jeugd, zodat er niet pas naar tieners wordt omgekeken als het te laat is en zich een geweldsincident heeft voorgedaan.

De leerlingen van het CBurg reageerden overigens stoïcijns op het nieuws dat een schoolgenoot gewond was geraakt door steken of een klap. „Tja, wat moet ik ervan zeggen... Je hoort het zo vaak, eigenlijk weet je het toch, als je in Amsterdam naar school gaat, dat je hier mee te maken krijgt?”, vraagt een jongen van 14 retorisch. „Je moet gewoon slim zijn en geen ruzie maken met de verkeerde.”