Geslaagd feest rond Sinterklaas

Bij de landelijke intocht in Apeldoorn bracht een antieke stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij de Sint naar de stad. In de meeste andere steden, zoals Den Haag, arriveerde de oude baas traditioneel per stoomboot. Roetveegpieten en Zwarte Pieten maakten kinderen blij met dolle streken en handenvol pepernoten.

Het was een ’ge-wel-di-ge dag’, aldus de Apeldoornse burgmeester Wingerden-Boer. Ⓒ ANP

Volgens burgemeester Petra van Wingerden-Boer van Apeldoorn is de landelijke sinterklaasintocht in 'haar' stad meer dan geslaagd. ,,Ik vind dat het echt een ge-wel-dige dag is geweest. Enorm veel kinderen met ouders en grootouders, veel blije gezichten.”

In Groningen kreeg de Sint bij aankomst warme chocolademelk. Na ontvangst in de Martinistad ging hij rustig te paard richting de Grote Markt. De familie De Grooth was met drie generaties familieleden afgekomen op het festijn in Martinistad. Eerst keken ze met de mini-Pietjes Romy (4) en Sem (2) bij de boot, daarna spoedden ze zich naar de volle binnenstad. Het was wat fris, maar dat deerde niet. Moeder Denitsa (25) zei over zoontje Majid (3): ,,hij wilde niet wachten.”

De familie De Grooth is met drie generaties op het kinderfeest afgekomen. Ⓒ De Telegraaf

In heel het land trotseerden families de kou om een goed plaatsje te bemachtigen. „Wij stonden hier vanochtend als allereerste”, vertelde de eveneens verklede moeder Chantal in Apeldoorn. Ze was er samen met een goede vriendin en hun beide gezinnen. Het was een kwestie van vroeg opstaan, want hun kroost wilde absoluut verkleed naar deze sinterklaasintocht, aldus de Apeldoornse. Lachend: „Vanmorgen hebben we veel gezongen. De stemmen alvast een beetje warmgedraaid.”

„Wij stonden hier vanochtend als allereerste”, beweert moeder Chantal, die met haar vriendin en hun twee gezinnen naar de intocht in Apeldoorn is gekomen. Ⓒ De Telegraaf

Aftellen

Eén van de kinderen, Jente (7) had volgens zijn moeder 60 dagen afgeteld, omdat hij sinds de zomer al uitkeek naar dit feest. „Als de zomervakantie voorbij is, zegt-ie: Het is alweer bijna Sinterklaas.” Net als de anderen in hetzelfde groepje wachtte de jongen vooral op Malle. ,,Daarna is de Hoofdpiet het populairst, vertelden ze in koor. „Smeerpoetspiet niet, want die maakt dan mijn jas helemaal vies. Die is nieuw en komt voor het eerst naar Nederland”, meldden Evelien en Sinne (allebei 9).

Pieten delen snoepgoed uit aan de kinderen langs de route. Ⓒ ANP

"’Als de zomervakantie voorbij is, zegt-ie: Het is alweer bijna Sinterklaas’"

Er waren veel agenten en beveiligers op de been, ook ’in burger’. In het Apeldoornse stadskantoor dat het dichtst bij het stations staat, was het hoofdkwartier van de organisatie ingericht. Demonstranten kregen eigen vakken toegewezen.

In Apeldoorn kon Sinterklaas rekenen op veel publiek. Ⓒ ANP

Scheveningse haven

In Den Haag verliep de intocht van de bebaarde kindervriend redelijk gemoedelijk. Honderden kinderen gilden hun kelen schor toen de stokoude weldoener na elven voet aan wal zette in de haven van Scheveningen. Waarnemend burgemeester Remkes deed zijn best om mee te deinen op het ritme van de muziek.

In Scheveningen kwam Sinterklaas wel per stoomboot aan. Ⓒ ANP

Moeder Bellamy en haar dochter Destiny genoten volop. Een grote glimlach prijkte op het gezicht van haar dochter. Al zijn ze in de Hofstad wel een beetje klaar met de Pietendiscussie. ,,Het is nu goed zo”, stelde Bellamy. Het viel een andere ouder op dat er dit jaar wel héél veel politie was opgetrommeld. ,,Maar verder heb ik er weinig van gemerkt.”

Nostalgie

Ook in Eindhoven stonden kinderen te trappelen voor de Goede Sint. ,,Dit is de eerste keer keer dat ik hier ben met de kleinzoon”, zei een zichtbaar trotse opa Niek met naast hem kleinzoon Djavano langs het Eindhovens Kanaal. ,,Hij zal het nog niet begrijpen, maar voor volwassenen is het ook leuk om er bij te zijn. Het is toch nostalgie, je eigen kindertijd een beetje herbeleven, zegt maar.”

Brian met zijn trotse moeder Bianca. „Het is zo leuk om je kind te zien genieten.” Ⓒ De Telegraaf

Dat was ook voor moeder Bianca van zoon Brian reden om bij de intocht te zijn. ,,Ja, iedereen kent het opgewonden gevoel als de Sint aankomt. Het is zo leuk om je kind te zien genieten. Nee, hij is niet geschminkt. Zoek daar niets achter”, lachte Bianca. ,,Hij is allergisch voor schmink. We gaan gewoon genieten van de intocht. Zwaaien en zingen.”

Grijs en koud

Overigens moesten mensen die naar de intocht van Sinterklaas kwamen kijken, zich warm kleden. Het was vandaag grijs en koud. Met 6 graden was het kouder dan normaal en door een matige zuidenwind voelde het als 3 graden. Vooral in Groningen, Friesland en op de Wadden was het bij de intocht van hulpsinterklazen waterkoud.

Toeschouwers verzamelen zich langs de route in afwachting van Sinterklaas. Ⓒ ANP

Het zuiden en vooral het zuidoosten van het land zaten wat dat betreft iets gunstiger, met kans op enkele zonnige perioden.