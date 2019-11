Nederland klaar voor Sinterklaas

Volg de intocht op meerdere plekken in het land live via de twitterfeed van onze verslaggevers onderaan dit artikel.

„Wij stonden hier vanochtend als allereerste”, beweert de eveneens verklede moeder Chantal. Ze is er samen met een goede vriendin en hun beide gezinnen. Het was een kwestie van vroeg opstaan, want hun kroost wilde absoluut verkleed naar deze sinterklaasintocht, zegt de Apeldoornse. Lachend: „Vanmorgen hebben we veel gezongen. De stemmen alvast een beetje warmgedraaid.”

Aftellen

Eén van de kinderen, Jente (7) is volgens zijn moeder al 60 dagen aan het aftellen, omdat hij al sinds de zomer uitkijkt naar dit feest. „Als de zomervakantie voorbij is, zegt-ie: Het is alweer bijna Sinterklaas.” Net als de anderen in hetzelfde groepje staat de jongen vooral op Malle Piet te wachten. Daarna is de Hoofdpiet het populairst, vertellen ze in koor. „Smeerpoetspiet niet, want die maakt dan mijn jas helemaal vies. Die is nieuw en komt voor het eerst naar Nederland”, weten Evelien en Sinne (allebei 9).

Er zijn veel agenten en beveiligers op de been, ook ’in burger’. In het stadskantoor van de gemeente dat het dichtst bij het stations staat, is het hoofdkwartier van de organisatie ingericht. Van twee groeperingen die ’pro-piet’ zijn, is bekend dat ze vandaag willen protesteren. Die staan daarom in speciale vakken.

Ⓒ ANP

Grijs en koud

Overigens moeten mensen die naar de intocht van Sinterklaas gaan kijken, zich warm aankleden. Het is vandaag grijs en koud. Bij de landelijke intocht in Apeldoorn blijft het droog, verwacht Weeronline.

Met 6 graden is het kouder dan normaal en door een matige zuidenwind voelt het als 3 graden. Vooral in Groningen, Friesland en op de Wadden is het bij de intocht van hulpsinterklazen waterkoud.

Toeschouwers verzamelen zich langs de route in afwachting van Sinterklaas. Ⓒ ANP

Het zuiden en vooral het zuidoosten van het land zitten wat dat betreft wat gunstiger, met kans op enkele zonnige perioden.