’Redden van zoveel mogelijk levens in pandemie geen goed doordachte strategie’

Oud-hoogleraar Heleen Dupuis: „Laat ons ouderen rustig thuisblijven en geef de jongeren meer ruimte.” Ⓒ Rias Immink

Is het redden van zoveel mogelijk levens in een pandemie de juiste strategie? Nee, zegt oud-hoogleraar Heleen Dupuis. Volgens de medisch ethicus moeten we meer inzetten op kwaliteit van leven en leren om de dood te accepteren. „We zijn geobsedeerd door de gedachte dat mensen ten koste van alles in leven moeten blijven.”