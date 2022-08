Jonge Japanners moeten meer drinken om fiscus te spekken

De ’Sake Viva!’-campagne wil drinken populairder maken voor Japanners van 20 tot 39, die veel minder drinken dan hun ouders. Zij moeten meer bier, wijn en sake drinken, want de inkomsten lopen terug. De enorme vergrijzing en de pandemie zouden ervoor zorgen dat Japanners steeds minder drinken. In 1995 dronk men nog 100 liter per jaar, nu is dat 75 liter per jaar. Ook de inkomsten over alcohol zijn scherp gedaald. Het was in 1980 5% van alle belastinginkomsten, in 2020 was dat nog maar 1,7%.

Sommigen noemen de campagne onverstandig, maar desondanks zijn er al vele ideeën ingestuurd door enthousiaste Japanners. Zij hebben tot september om dat te doen, vanaf november gaat de belastingdienst de winnende inzendingen verder uitwerken.