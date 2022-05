Premium Het beste van De Telegraaf

VNO-NCW en MKB-Nederland slaan alarm: ’Schrappen bpm-vrijstelling klap voor verduurzaming wagenpark ondernemer’

Door Gijsbert Termaat

Parketlegger Nick la Chambre noemt het afschaffen van de bpm-vrijstelling ’een onwezenlijk plan’. „Voor een bus zijn er nog geen snelladers en een volgeladen wagen met parket weegt al snel een kleine duizend kilo meer. En dat betekent geen actieradius van 170 maar 80 kilometer.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

Den Haag - Door een hoge belasting te heffen op nieuwe bestelauto’s komt de verduurzaming van het wagenpark in gevaar. Omdat de bpm-vrijstelling voor ondernemers komt te vervallen, zullen de middenstanders eerder een goedkope oude diesel uit het buitenland importeren of langer in hun oude fossiele wagen doorrijden.