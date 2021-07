Binnenland

Fatale val schokt Haagse buurt: ’Het laat me niet los’

Bewoners van de Haagse Laan van Meerdervoort zijn geschokt door de fatale val van een balkon in hun straat. Vrijdagavond even voor achten begaf naar alle waarschijnlijkheid het hekje van een Frans balkon het, met het drama tot gevolg. „Het laat me niet los”, aldus een verbijsterde buurvrouw.