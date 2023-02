Kamer stemt in: bezitters van zonnepanelen gaan minder profiteren van groene stroom

Huishoudens die met zonnepanelen stroom opwekken maar die stroom niet allemaal zelf gebruiken, leveren dit terug aan het net. Deze teruglevering mogen zij wegstrepen met de stroom die ze op een ander moment afnemen van het net (zogeheten salderen). De regeling die hiervoor is opgetuigd zal komende jaren echter flink worden versoberd, kondigde minister Rob Jetten (Energie) aan.

Belangenverenigingen waaronder de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) riepen de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met de afbouw van de salderingsregeling als er geen goed alternatief ligt voor (toekomstige) zonnepaneelbezitters. Maar die oproep is terzijde geschoven.

VVD, D66, CDA, CU, SGP, Volt, FvD, Fractie Den Haan en Kamerlid Nilufer Gündoğan stemden voor het versoberingsplan. Zij wijzen erop dat de terugverdientijd voor zonnepanelen de afgelopen jaren versneld is en investeren in zonnepanelen ook zonder de regeling lonend is. Doorrekeningen die door SP, GL, PvdA en Kamerlid Pieter Omtzigt werden gevraagd, zijn niet geleverd.

Doorrekeningen

Omtzigt: „Wij hebben geen doorrekeningen gekregen hoe het bij mensen gaat uitwerken, bijvoorbeeld bij mensen met warmtepompen of mensen die net zonnepanelen hebben. Als er niet een paar simpele doorrekeningen kunnen worden gemaakt, kun je niet voor zo’n wetsvoorstel stemmen.”

Vooralsnog is het onduidelijk of de versobering ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd: in de Eerste Kamer moet ook nog over het plan worden gestemd. Daar is in de huidige samenstelling geen meerderheid voor het versoberingsplan.