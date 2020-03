Doden en gewonden door gevangenisopstand Colombia

Gevangenen in meerdere detentiecentra in het land kwamen dit weekeinde in opstand tegen coronavirusmaatregelen. Volgens Colombiaanse media protesteerden ze onder meer tegen bezoekbeperkingen in gevangenissen in de strijd tegen de verspreiding van het virus. De situatie in de hoofdstad Bogota en andere steden in het Zuid-Amerikaanse land was chaotisch en verwarrend.

Op sociale media geplaatste video’s lieten zien dat er brand was uitgebroken in de La Modelo-gevangenis in Bogota. Buren vertelden tegen de krant El Espectador dat ze explosies en schoten vanuit de gevangenis hadden gehoord.

Zowel president Iván Duque als de burgemeester van Bogota, Claudia López, schreven op Twitter dat veiligheidstroepen optreden tegen de opstanden.