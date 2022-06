Bestuurder die jongen (6) meenam in busje alsnog aangehouden

Ⓒ POLITIE

SOMEREN - De 36-jarige man die op 11 mei een 6-jarig jongetje in het Brabantse Someren korte tijd meenam in een bestelbus, is afgelopen dinsdag toch aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De man meldde zich eerder al bij de politie, maar werd toen niet aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag.