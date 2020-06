Rebellenleider Libië druipt af

Militairen van de regering in Tripoli vieren de overwinning op rebellenleider Khalifa Haftar. Ⓒ Foto EPA

TRIPOLI - Libië houdt zijn adem in nadat rebellenleider Khalifa Haftar zijn aanval op Tripoli heeft afgeblazen en oproept tot vredesbesprekingen met de internationaal erkende regering in de hoofdstad. Betekent dit het einde van het geweld of zullen Haftars buitenlandse bondgenoten - de Emiraten, Egypte en Rusland - er een schepje bovenop doen?