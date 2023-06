Activist die undercover ging bij slachterij wordt nu zelf verdacht van dierenmishandeling

„Ik filmde natuurlijk collega’s, maar het grootste deel van de tijd mijn eigen handen. Ik probeerde altijd in het midden te zitten qua hoe hardhandig ik omging met dieren, om niet op te vallen. Misschien dat de recherchedienst van de NVWA één lijn wilde trekken? Ik heb er in ieder geval al een jaar niks meer over gehoord, maar volgens mijn advocaat kunnen zulke dingen heel lang duren”, zo zegt Binnendijk in NRC.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de slachterij voor de misstanden, bleek eerder al uit berichtgeving van De Stentor.

Binnendijk werkte voor de organisaties Animal Rights en Varkens in Nood drie jaar undercover in de bio-industrie. Slachterij Gosschalk in Epe moest in 2021 sluiten nadat de schokkende beelden naar buiten kwamen. Daarop was te zien hoe dieren in de slachterij ernstig werden mishandeld door het personeel. Daarna stond het bedrijf een tijd onder verscherpt toezicht. Dat werd in februari vorig jaar opgeheven, omdat het volgens de NVWA weer aan de geldende voorwaarden voldoet.