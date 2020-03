Pannenkoekenbakkers wijken niet voor corona

Miny Jansen (75) en Mieke Janssen (87) genieten ook in deze coronatijden gewoon van hun maandelijkse pannenkoek. Ⓒ De Telegraaf

DEVENTER - De meeste Deventenaren laten zich vooralsnog totaal niet kisten door het coronavirus. Weliswaar worden er ook in de Hanzestad aan de IJssel afspraken verzet en evenementen afgelast, men houdt er - met inachtneming van een aantal strikte hygiëneregels - flink de moed in. „Wat moet je dan? Thuis blijven en naar de muur zitten staren? Dacht het niet”, benadrukt vrijwilliger Janny Noppers tijdens het pannenkoeken bakken in het Deventerse verzorgingshuis De Bloemendal.